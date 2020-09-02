Со слов родителей, до урока осталось 10 минут, а дети все еще стоят на улице.

Утром, 2 сентября, у входа в большинстве школ Уфы образовались огромные очереди. Как объяснили родители школьников, все дело в том, что в учреждениях, как правило, есть только один прибор для измерения температуры. К примеру, подобное случилось у школы №61. Там собралась огромная толпа, и каждый терпеливо ждал, когда подойдет его очередь зайти в здание школы. Со слов родителей, до урока оставалось 10 минут, а дети все еще стояли на улице.

- У нас уже и этот единственный аппарат глючить стал. Зато родителей на территорию школы не пускают, дети орут, теряются, разбегаются. Если у ребенка выявили температуру - его же в сторону отвести надо, перепроверять начать, а очередь-то не уменьшается от этого. Если 37,1 уже решается вопрос о вызове скорой помощи, а при глюках он показывает то под 40, то 36,6, - рассказала «КП – Уфа» мать первоклассника Яна Б.

К слову, такая же ситуация наблюдается в детских садах. У «Радуги» в Белебее родители должны отстоять немаленькую очередь, чтобы отдать свое чадо воспитателям.