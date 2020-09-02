В Уфе студентка потеряла более миллиона рублей после звонка незнакомца

Полицейские возбудили уголовное дело

В Уфе студентка лишилась более миллиона рублей, взяв трубку от незнакомца. Подробности инцидента сообщили в МВД РБ.

На сотовый телефон девушки позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что ее дебетовая карта находится под угрозой мошенников. При этом, как отметили в полиции, мужчина обратился в потерпевшей по имени отчеству и стал выяснять, какие операции она проводила по этой карте. Затем он предложил студентке установить антивирусную программу, чтобы защитить данные своей банковской карты.

– Выполняя инструкции афериста, потерпевшая установила к себе на телефон указанную программу. Получив доступ к картам девушки, злоумышленники перевели все деньги и оформили онлайн кредит. Спустя некоторое время студентка обнаружила, что с ее счета было списано более миллиона рублей, – добавили в МВД.

Поняв, что произошло, девушка побежала в полицию. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело.