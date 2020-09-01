Численность безработных в Башкирии составила почти 120 тысяч человек

Безработными в Башкирии остаются почти 120 тысяч человек из числа трудоспособного населения

За май-июль 2020 года средняя численность рабочей силы в Башкирии составила 1,9 млн человек, из них 1,7 млн трудоустроены, а 119,3 тысяч – безработные. Уровень общей безработицы в республики по методологии международной организации труда оценивается в 6,3%. Предварительные данные выборочных обследований рабочей силы привела министр труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

Как отметил первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров, из резервного фонда правительства России на улучшение ситуации в сфере занятости населения республике было выделено 179,4 млн рублей. По объемам этой помощи регион занял второе место в стране – больше получила только Свердловская область. Власти Башкирии намерены направить часть федеральной поддержки работодателям, чтобы возместить им расходы на зарплаты.