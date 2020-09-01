Преподаватель уфимского вуза получил взятки от 65 студентов

Студенты получали положительные оценки без проверки знаний

В Уфе будут судить бывшего преподавателя аграрного университета, которая получила взятки от 65 студентов. Ее обвиняют по двум статьям – мелкое взяточничество и служебный подлог. Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, 47-летний доцент кафедры кадастра, недвижимости и геодезии в октябре 2019 через старост трех заочных групп получила взятки по 2-3 тысячи рублей от 65 студентов. В общей сложности она «заработала» 177,5 тысячи рублей. За эти деньги учащиеся, не сдавая экзамен, получили положительные оценки по «технической инвентаризации».

Обвиняемая не стала отрицать вину в совершенных преступлениях и уволилась из вуза. Ее дело будет рассматривать Советский районный суд Уфы.