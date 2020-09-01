Власти намерены ликвидировать в Уфе 49 из 122 маршрутов общественного транспорта

В Уфе может появиться еще 8 маршрутов

В Уфе из 122 маршрутов общественного транспорта планируется исключить 49 дублирующихся и избыточных. Об этом на тематическом совещании у главы Башкирии сообщил зампредседателя Гостранса республики Рафит Ягафаров.

Чиновник отметил, что вместо ликвидированных будет создано восемь новых рейсов для периферийных районов города – по ним пустят автобусы большой и средней вместимости. Это должно повысить комфорт жителей, которым приходится сначала долго ждать транспорт, а потом толпиться в салоне. Власти также намерены вытеснить с дорог башкирской столицы автобусы малой вместимости.

– Специалистам [Гостранса] предстоит обосновать интервалы движения по маршрутам, рассчитать пассажиропотоки, подтвердить целесообразность использования автобусов разной вместимости, километражи. Эту работу должны завершить к сентябрю 2021 года, – рассказали в пресс-службе главы РБ.

Ситуацию с автобусами в Уфе прокомментировал руководитель Башкирии Радий Хабиров. По его словам, властям не удалось разрешить транспортную проблему «лихим наскоком» – « как видим, история оказалась долгой». Он поручил подготовить «всю инфраструктуру к осени 2021 года, и речь идет не только о новых автобусах, но и об остановках, карте «Алга», высоком качестве вождения и навигации.