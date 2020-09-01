«Он держался из последних сил»: в Уфе спасатели обнаружили в реке пропавшего мужчину

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе спасатели вытащили из воды уфимца, которого унесло течением. Подробности инцидента рассказали в Управлении гражданской защиты.

1 сентября во втором часу дня в диспетчерский центр аварийной службы поступило сообщение от очевидца. Он передал, что на реке Белой в районе Воронежской улицы пропал мужчина – горожанин пошел купаться и не вернулся. На место происшествия выехали сотрудники ближайшей водно-спасательной станции и водолазы.

– Пропавшего уфимца, 1973 г.р. сотрудники обнаружили ниже по течению в кустах, за которые он держался из последних сил. Спасатели подняли его на борт катера и транспортировали на берег к его товарищу, – сообщили в УГЗ.

Спасатели напомнили о том, что купаться в необорудованных местах опасно для жизни, поскольку «дикие» пляжи не обследованы, и на некоторых участках рек может быть сильное течение и водовороты.