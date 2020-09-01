Стало известно, сколько за год заработали самые богатые депутаты Горсовета Уфы

Все вместе депутаты заработали больше 800 млн рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Депутаты уфимского Горсовета показали свои доходы за 2019 год. На днях была опубликована декларация. Все вместе слуги народа заработали 832,1 млн рублей, причем доход троих из них превысил 150 млн рублей.

Первенство по годовому доходу занял предприниматель Артур Хазигалеев. Он задекларировал годовой доход в размере 203,14 млн рублей. У него в безвозмездном пользовании есть две квартиры в России и Турции – по 182 и 139 кв.м соответственно, а также мотовездеход, лодка и прицеп. На жену Хазигалеева записаны 59 садовых участков, автомобили BMW x5 и Porsche Macan, водный мотоцикл и прицеп.

Следом за Хазигалеевым по уровню заработка идет другой предприниматель – Кирилл Бадиков. Его доход составил 155,5 млн рублей. В индивидуальном пользовании имеет три жилых дома по 14, 11, 44 и 27 кв.м., а в долевой собственности – нежилое здание в 542,3 кв.м.

Третье место среди самых богатых депутатов – за владельцем стройфирмы Андреем Носковым. За 2019 год он заработал 151,11 млн рублей. У него во владении есть 27 земельных участков, четыре дома и четыре квартиры в Черногории. В России он имеет семь квартир, 54 нежилых помещения и 23 машиноместа. Но и это еще не все. В пользовании у Носкова также значатся два жилых дома, два нежилых здания, три земельных участка и одна квартира. Супруга депутата заработала за год 1 млн рублей. На нее оформлены два участка, два дома, три квартиры и три нежилых помещения. Она также может похвастаться 47 автомобилями и шестью мотоциклами.