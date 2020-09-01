Трое молодых парней погибли в Башкирии после столкновения легковушки с деревом

фото: ГИБДД РБ

В Кигинском районе Башкирии в результате столкновения машины с деревом погибли три молодых парня. Трагедия произошла вечером 31 августа на улице Ленина села Верхние Киги, сообщили в региональной ГИБДД.

– 23-летний житель Свердловской области за рулём «Лады Приора» совершил съезд с дорожного полотна с последующим наездом на дерево. В результате водитель и его два пассажира, мужчины 20 и 23 лет, скончались на месте происшествия, – передали в Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, за несколько часов до трагедии водитель нарушил ПДД – его привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения. Сейчас проводится химики-токсикологическое исследование – оно должно показать, был ли молодой человек трезв.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 10 ДТП, в которых четыре человека погибли и девять – получили травмы.