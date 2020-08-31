Хабиров передал «Башавтотрансу» еще 50 новых автобусов

фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров передал госперевозчику «Башавтотрансу» ключи от 50 новых автобусов. Об этом руководитель региона написал на своих страницах в соцсетях.

– Через неделю ждем еще 50. Всего с начала транспортной реформы в 2019 году мы купили 478 больших, средних и малых автобусов, в этом году - еще 245, – написал Хабиров.

Транспорт будет направлен туда, «где самый большой пассажиропоток». Таким образом власти сокращают интервал движения, чтобы люди меньше ждали автобусы на остановках, и создают новые маршруты.

Руководитель республики заявил, что за полтора года «Башавтотранс» удалось вытащить из долгов. Всего на покупку транспорта для этого перевозчика было потрачено 3 млрд людей.