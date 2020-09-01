Начало сентября в Башкирии будет теплым

Будет солнечно, на небе выглянут облака, но осадков ждать не стоит.

Начало сентября в Башкирии выдалось теплым. Сегодня, во вторник, ожидается +29 градусов. Настоящее лето. В среду будет тоже тепло, +23 днем и +10 вечером.

Так, в четверг температура воздуха составит +17 градусов. Будет солнечно, на небе выглянут облака, но осадков ждать не стоит. Выходить из дома лучше в ветровке или легкой курточке, потому что порывы ветра достигнут 13 м/с. В пятницу станет еще теплее, столбики термометра покажут +20 градусов. Будет солнечно и без осадков. Настоящее бабье лето наступит в выходные – когда воздух прогреется до +22 в субботу и +23 в воскресенье. На небе не будет ни облачка. Ночами будет прохладно, +9, +10 градусов.