«Я чьей-то крови буду просить тогда»: Радий Хабиров устроил разнос чиновника за большое количество погибших на дорогах

Глава поручил «безжалостно штрафовать» нарушителей ПДД и устанавливать камеры дорожные столько, сколько понадобится.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии сегодня 31 августа глава Госкомтранса сообщил о 280-ти погибших на дорогах за 8 месяцев 2020 года.

- Мы с вами договаривались, это и вы подтвердили, и ГИБДД подтвердили, что этот год – не более 400 человек [погибших в авариях]. А вы уже выбиваетесь из графика. Я же эти цифры тоже не из потолка взял, мы же анализируем их. Прошу вас занимайтесь этим вопросом. Занимайтесь, занимайтесь, занимайтесь постоянно этим вопросом, - сказал Радий Хабиров.

Глава поручил «безжалостно штрафовать» нарушителей ПДД и устанавливать камеры дорожные столько, сколько понадобится.

- Пока у нас культура вождения в республике не появится, а она у нас не очень высокая, как мы констатируем. Алкоголя очень много. Занимайтесь этим с утра до вечера. Я этого так не оставлю. Когда в конце года вы будете отчитываться, я чьей-то крови буду просить тогда, - высказался Хабиров.