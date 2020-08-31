Радий Хабиров на оперативке с местными чиновниками внезапно вспомнил о достижениях Илона Маска

Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики заявил коллегам, что не просит от них достижений известного предпринимателя и инженера Илона Маска. Он сказал об этом в контексте обсуждения транспортной карты «Алга», функционал которой, по его мнению, необходимо расширять.

– Смотрите, мы договаривались, что карта «Алга» будет все больше многофункциональной. Там, вы смотрите, Илон Маск уже имплантировал чип в мозг свиньи – я об этом не прошу, но карта «Алга» должна становиться все более многофункциональной, – сказал руководитель республики.

Он отметил, что «Алгой» «нужно гордиться», потому что по количеству использования башкирский проездной – второй в России после Москвы.

– Я очень надеюсь, что когда вы увеличите компетенции этой карты – она вообще будет уникальной. Людям надо объяснять – если ты пользуешься картой «Алга», то ты платишь 20 рублей, это цены 2016 года. Это самые низкие цены в Приволжском округе. Плюс карта «Алга» нам дает тариф счастливый час. Надо объяснять, что это выгодно, – добавил Хабиров.

По его словам, не все частные перевозчики хотят использовать «Алгу», однако уверен, что их удастся «привести к порядку».