Радий Хабиров рассказал, кого «желательно не допускать» до власти

Радий Хабиров не может терпеть в людях лживость, зависть и мелочность

Глава Башкирии Радий Хабиров в большом интервью учредителю фонда помощи хосписам «Вера» Нюте Федермессер рассказал, кого «желательно не допускать до власти».

Руководитель республики затруднился ответить, какой навык делает губернатора успешным, но убежден, что он не должен быть злым человеком – таких, сказал Хабиров, «желательно особо не допускать к управлению большими сообществами людей».

Глава также перечислил качества, которые не может терпеть в людях: это лживость, зависть и мелочность. Тем не менее он отметил, что жизнь такова, что многое приходится прощать, «и в этом, наверное, сила должна быть».