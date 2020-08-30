62-летний рыбак из Уфы, бросив все свои снасти, вытащил из реки тонущего ребенка

Фото: соцсети

62-летний уфимец Рамиль Хусаинов спас тонувшего на реке Белой ребенка. Все случилось 28 августа после полудня. Мужчина приехал на реку, чтобы порыбачить. Вскоре к водоему подъехали дети на велосипедах - трое мальчиков и девочка. Прошла едва ли четверть часа, как Рамиль услышал крики и увидел бегущую к нему школьницу. Девочка кричала, что один из мальчиков тонет.

- Рамиль увидел сам, что мальчик тонет. Не раздумывая бросился в реку, ребенка достал из воды на расстоянии 20 метров от берега. Течение было очень сильное, - рассказывает жена Рамиля Лена.

Несмотря на судорогу в ногах из-за холодной воды, мужчина вытащил 12-летнего ребенка на берег. По словам супруги, он сделал мальчику искусственное дыхание и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики забрали подростка в больницу. Туда же подъехали и его перепуганные родители.

В соцсетях очевидцы упоминали автомобиль "Дэу Нексия", стоявший неподалеку от места инцидента. По их словам, водитель уехал, как только услышал крики детей. Супруга Рамиля тоже вспомнила эту машину, в ней помимо водителя находились две женщины..

- "Нексия" уехала до того, как Рамиль достал мальчика из воды, - пояснила она.

По словам Лены, родители спасенного школьника вскоре пришли к ее мужу и поблагодарили его за спасение сына.

Мальчик пока остается в больнице, но ему уже намного лучше.

- Его перевели в отделение педиатрии, если анализы будут хорошие, в понедельник уже выпишут, - рассказала сестра подростка Эльвина. - Сказал, что, как выпишут, начнет новую жизнь.