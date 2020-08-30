В Башкирии неудачный обгон стоил жизни водителю

Фото: ГИБДД Башкирии

ДТП со смертельным исходом случилось ближе к вечеру 29 августа на дороге между Бураево и Тангатарово в Башкирии. Как сообщили в Госавтоинспекции республики, Kia Rio, предположительно, попыталась обогнать другое авто, но водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Иномарка перевернулась, а управлявший ей 62-летний мужчина погиб на месте. Ведется разбирательство.

Местные жители уверяют, что состояние дороги на этом участке оставляет желать лучшего, особенно опасно ездить по ней на большой скорости.

По данным ГИБДД Башкирии, всего за сутки в регионе было зарегистрировано 17 аварий, в которых 19 человек получили травмы.