На жительницу Башкирии завели уголовное дело за оскорбление полицейского

фото: МВД РБ

Жительницу башкирского города Мелеуза привлекли к ответственности по уголовной статье за оскорбление полицейского. Она выплатит сотруднику компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД республики. В правоохранительном ведомстве рассказали, как вообще возникла такая история.

Сотрудник полиции вместе с коллегой ночью патрулировал город. Проходя по улице 50 лет ВЛКСМ, они заметили во дворе дома конфликтующих мужа и жену в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка подошли к ним, представились и предложили помощь. Мужчина спокойно отреагировал на патрульных, а вот женщина начала агрессировать пуще прежнего и требовала, чтобы те ушли. Сотрудники попытались ее успокоить и предупредили, что снимают все на видео.

– Через некоторое время она вышла за пределы своего двора и продолжала выкрикивать грубую, нецензурную брань в адрес сотрудников полиции. Полицейские предупредили женщину об уголовной ответственности за ее деяние. Муж женщины присоединился к сотрудникам полиции и начал успокаивать свою супругу. Но она его не послушала, схватила деревянную палку, стала ею размахивать перед стражами порядка и продолжала нецензурно выражаться, – передали в МВД.

Дело закончилось тем, что женщина оказалась в районном отделе полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нее по статье «оскорбление представителя власти». Суд признал правонарушительницу виновной. Теперь она должна выплатить полицейскому компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей.