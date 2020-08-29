В Башкирии велосипедиста насмерть задавило прицепом от трактора

фото: ГИБДД РБ

В Давлекановском районе Башкирии велосипедист погиб под колесами прицепа от трактора. Инцидент произошел на улице Речной в деревне Кадыргулово, сообщили в региональной ГИБДД.

– По предварительным данным, 64-летний местный житель, управляя велосипедом, не справился с управлением и попал под колесо прицепа трактора ЛТЗ-55, за рулем которого находился 48-летний мужчина, – передали в правоохранительном ведомстве.

От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.