В Уфе прекращены поиски без вести пропавшей молодой женщины

фото: "Лиза Алерт"

В Уфе прекратились поиски без вести пропавшей Ирины У. 35-летняя женщина не вернулась домой 26 августа. Ее искали на протяжении трех дней и, наконец, нашли. Она жива, и с ней все в порядке. Об этом сообщили волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт». Где все это время пропадала горожанка и как ее удалось найти, не уточняется.

Тем временем от собственного источника «КП-Уфа» стало известно, что женщина исчезла по пути с работы – она администратор детского сада. Обеспокоенные родственники обратились не только к волонтерам, но и в полицию. Сотрудники приняли их заявление и даже изымали личные вещи пропавшей.