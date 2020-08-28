Пропавшего в Новый год жителя Башкирии нашли мертвым

фото: "Лиза Алерт"

В Башкирии завершились поиски 46-летнего жителя башкирского города Белебея, который пропал без вести 1 января 2020 года. Олега Л. искали на протяжении почти девяти месяцев, однако до последнего не могли найти. 28 августа поисковой отряд «Лиза Алерт» сообщил, что мужчина обнаружен мертвым.

«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», – написано в официальном сообществе волонтерской организации «ВКонтакте».

Где и при каких обстоятельствах был найден пропавший, не уточняется. Не исключено, что его тело было обнаружено еще раньше, однако потребовалось время на установление личности.