Уфимцу дали 24 года «строгача» за убийство с разбоем 18-летней давности

Ближайшие 24 года убийца проведет в тюрьме

Жителя Уфы приговорили к 24 годам колонии строгого режима за убийство с разбоем 18-летней давности. Об этом сообщили в СК Башкирии.

Преступление произошло весной 2002 года. Тогда правоохранителям поступило сообщение об обнаружении тела сторожа с множественными ножевыми ранениями. Убитый охранял строительную фирму в Ленинском районе Уфы. В предприятии находился сейф директора, из которого пропало 30 тысяч рублей. Следователи не смогли вычислить причастных к убийству и краже и вернулись к делу спустя 18 лет.

Проанализировав уже раскрытые преступления, подозрение правоохранителей пало на двух граждан, которые были осуждены за хищение, сопряженное с убийством, и покушение в Уфе. Злоумышленников задержали в 2003 году, и они все еще отбывали наказание. Следователям удалось установить их причастность к тому самому разбойному нападению 2002 года – один из мужчин оказался убийцей сторожа.

– Как установлено следствием и судом, двое мужчин в ночное время проникли на предприятие, чтобы похитить деньги и иные ценности, но были обнаружены сторожем, один из грабителей нанес сторожу смертельные ножевые ранения в шею, после чего злоумышленники похитили деньги и скрылись, – восстановили картину произошедшего следователи.

Подсудимый признал свою вину в преступлении. По совокупности приговоров и с учетом ранее назначенного наказания ему дали 23 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. При этом уголовное дело в отношении его сообщника было «прекращено в связи с истечением сроков давности».