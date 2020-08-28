Более 240 млн рублей выделено Башкирии на расчистку реки Демы

Работы по расчистке Демы начнутся в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

На расчистку в Башкирии русла реки Демы на протяжении 35 километров федеральный центр выделил более 246 млн рублей. Работы начнутся в 2022 году. Об этом сообщили в Минэкологии республики.

Деньги республика получила в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». В профильном ведомстве отметили, что расчистка реки улучшит экологические условия проживания более 5,7 тысячи человек. Работы будут проводиться на территории от деревни Новомихайловки (Чишминский район) до села Нижегородки (Уфимский район).