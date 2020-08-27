В башкирском районе из-за очагов опасного растения введен карантин

фото: Россельхознадзор

В Хайбуллинском районе Башкирии из-за очагов опасного растения горчака ползучего введен карантин. Ранее этот сорняк никогда не встречался на территории региона. Об этом сообщили в Россельхознадзоре республики.

– Горчак ползучий – один из самых опасных многолетних растений, за короткий срок может заполонить весь участок. Растение впитывает из почвы до пяти раз больше питательных веществ, чем все другие растения. Вокруг опасного сорняка почва истощается и становиться непригодной для произрастания других растений, – пояснили в надзорном ведомстве.

В случаях возникновения очаг сорняка локализуют и истребляют. Чтобы не допустить его распространения Россельхознадзор ввел «карантинный фитосанитарный режим». Специалисты оградили зону на участке общей площадью 601 гектар – 151 гектаров занимает сам опасный объект, а 450 гектаров приходятся на буферную зону.

На время действия карантина огороженную территорию запрещено использовать для производства сельхозпродукции, возделывать на ней или складировать отдельные виды растений и пасти скот. Кроме того, наложен запрет на перемещение транспортных средств, оборудования, зараженных или засоренных карантинными объектами.