Замначальника городской пожарной службы в Башкирии обвинили во взяточничестве

Следственный комитет предъявил обвинение высокопоставленному чиновнику из МЧС

СК Башкирии обвинил 40-летнего замначальника пожарной службы МЧС в Межгорье в получении взятки в особо крупном размере. Всего следователи насчитали четыре эпизода преступлений. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый был членом комиссии по социальным выплатам сотрудникам пожарной службы и в период с 2015 по 2016 год получил от четырех подчиненных взятки в сумме более 1,8 млн рублей. За эти деньги он содействовал им в принятии положительного решения о выдаче дополнительной материальной помощи – якобы на оплату дорогостоящего лечения и лекарств. Кроме того, обвиняемый обещал сотрудникам покровительство и попустительство по службе.

– В действительности никто из сотрудников не имел медицинских показаний для получения данного вида выплат, а полученные деньги расходовались на личные нужды, – отметили в СК.

Факты необоснованных выплат выявили полицейские из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии.