Уфимец из ревности зарезал любовницу

На место преступления полицейских вызвал отец подозреваемого

В Уфе местный житель из ревности зарезал любовницу. Убийство произошло под вечер 25 августа в одной из квартир жилого дома в Калининском районе, сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник передал, что пьяный мужчина во время ссоры схватился за нож и ударил им свою подругу в область сердца. Женщина скончалась на месте. После содеянного уфимец попытался скрыться, но его быстро нашли и задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Подозреваемого отвезли в отдел полиции, где он дал признательные показания. Сейчас мужчина находится под стражей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Как уточнили в СК Башкирии, преступление случилось в квартире отца подозреваемого. Он и вызвал на место сотрудников полиции, которые впоследствии поймали его сына.