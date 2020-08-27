«Так мало пожил»: под Уфой при странных обстоятельствах погиб молодой отец

У погибшего остались маленькие дети и жена. Фото: соцсети

Родные и близкие 26-летнего жителя Чишмов Артура Г. не могут прийти в себя от шока – вчера вечером им сообщили, что их близкого человека больше нет в живых. При этом, что случилось на самом деле, никто толком и не знает, поскольку в момент аварии никого рядом не было.

- Нам позвонили из полиции, сказали, что Артура нашли мертвым возле дороги. Скорее всего, его сбила машина, но это не точно. Завтра будет вскрытие, которое точно покажет причину смерти, - рассказывает близкий друг Артура Альберт Л.

Мужчина признается, что никто даже не знает, зачем Артур поехал в Иглино, о своей поездке он никого не предупреждал.

- У всех недоумение, шок. Сейчас вообще никто ничего не понимает, завтра утром ехать надо в Уфу, - говорит Альберт Л.

У погибшего Артура остались двое маленьких детей. С женой они уже не жили вместе, родители давно умерли, но у молодого мужчины осталась родная сестренка. Сейчас все ждут результатов вскрытия, чтобы выяснить, что же произошло.

- Жаль парня, так мало пожил. Пусть земля будет пухом! Спи спокойно, а родным и близким глубочайшие соболезнования, - скорбит Оксана Л.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшего мужчины и следит за ситуацией.