В Башкирии тракторист насмерть задавил спящего в бурьяне мужчину

В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться правоохранителям.

В Шаранском районе Башкирии произошел трагический случай. 25 августа в районе 16 часов возле деревни Соколовка тракторист с автоприцепом работал на поле. При выполнении сельскохозяйственных работ мужчина наехал на спящего в бурьяне местного 47-летнего жителя. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».

К сожалению, несчастный получил слишком серьезные травмы от наезда и погиб на месте ЧП до приезда скорой. Известно, что погибший был пьян. Вероятно, сельчанин просто прилег отдохнуть.

В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться правоохранителям.