В уфимском парке установят более 100 камер видеонаблюдения

фото: МинЖКХ

В находящемся на реконструкции уфимском парке «Волна» установят более 100 камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в МинЖКХ Башкирии.

Сейчас в сквере идут работы по водоотведению и водопонижению озера и по разработке и вывозу грунта. В будущем здесь планируется благоустроить пруд и береговую зону.

На всей территории парка установлены указатели зон и информационные стенды. На тротуарах обновлено асфальтовое покрытие, оборудована детская и спортивная площадки с тренажерами. В сквере также оборудован автогородок, где дети в тактильном формате смогут изучать правила дорожного движения.

Объект находится на реконструкции с 2018 года. Сдать его планируется ближе к зиме 2020-го.