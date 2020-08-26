В Уфе подростки угнали «жигули» у пенсионера и устроили погоню с полицией

фото: кадр погони

В Уфе четверо подростков угнали «жигули» у пенсионера и пытались скрыться от экипажа полиции. Об этом сообщили в башкирском МВД.

На днях в полицию обратился 73-летний мужчина. Он сообщил правоохранителям, что у него пропала вазовская «четверка», которая была припаркована возле дома. Сотрудники составили ориентировку, и на поиски машины отправился экипаж ДПС.

«Во время патрулирования на улице Вологодской внимание полицейских привлек автомобиль марки «жигули», в машине находилось четверо человек. На требования стражей порядка «остановить машину» водитель не реагировал. Непродолжительная погоня быстро закончилась», – рассказали в МВД.

Полицейские задержали злоумышленников – одному из них было 16 лет, остальным – по 17. Несмотря на юный возраст, угонщики ранее неоднократно были судимы. Свой поступок объяснили тем, что хотели покататься по городу.

По факту угона было возбуждено уголовное дело.