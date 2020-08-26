С 1 сентября в столовых всех школ Башкирии появится новое меню

Дети в грядущем учебном году будут питаться по-новому Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2020 года во всех школьных столовых Башкирии появится новое меню. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по торговле и защите прав потребителей.

В ведомстве отметили, что обновленный рацион для школьного питания будет «сбалансирован по белкам, жирам и углеводам с учетом рекомендаций диетологов и пожеланий родительских комитетов». Детям обещают блюда из мяса, рыбы, круп, свежих овощей и фруктов. На горячий обед школьники могут получить суп кулламу по-деревенски, винегрет, кашу пшенную с маслом, гуляш из отварного мяса, витаминизированный компот и хлеб из ржаной муки.

Для профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, в столовых будут давать кисель с содержанием специальных микроэлементов. Дети с проблемами здоровья – сахарным диабетом, фенилкетонурией и пищевой аллергией – предусмотрено специальное диетическое меню.