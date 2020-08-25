Студентов из-за рубежа в Башкирии отправят на двухнедельную обсервацию

Студентов ждут серьезные изменения в учебном процессе Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Прибывших в Башкирию студентов из-за рубежа допустят до занятий только после обсервации. Об этом на брифинге минздрава Башкирии по коронавирусу сообщил представитель Роспотребнадзора Лилия Левашова.

«В рекомендациях [Роспотребнадзора] написано, что если будут пребывать студенты из-за рубежа, то обязательно нужно будет предусмотреть помещение, которое будет работать по типу обсервации для них на 10-14 дней. Только потом, после проведения обсервации они будут допускаться к остальным студентам», – пояснила замначальника отдела надзора по гигиене детей и подростков.

Напомним, большая часть студентов вузов в Башкирии будет учиться в дистанционном формате. Занятия в традиционном режиме смогут посещать только первые курсы бакалавриата и магистратуры. Такая схема обучения сохранится как минимум до 1 ноября.

До 1 октября в колледжи будут ходить первые и выпускные курсы, остальных отправят на производственную практику по месту жительства.