Статистики назвали среднюю зарплату в Башкирии по итогам первой половины 2020 года

Существенное падение зарплат на себе ощутили сотрудники гостиниц и общепита

В Башстате назвали среднемесячную начисленную зарплату в организациях Башкирии за январь-июнь 2020 года. Она сложилась в размере 37055 рублей, следует из релиза аналитиков. Рост по сравнению с тем же периодом 2019 года составил 4,2%.

Самой высокой средней зарплатой – 80,8 тысячи рублей (+8,3% к тому же периоду прошлого года) могут похвастаться сотрудники, задействованные в производстве кокса и нефтепродуктов.

Наилучшую динамику в росте зарплат показали отрасли лесоводства и лесозаготовки (+12,6%, или 24 тысячи рублей среднего заработка), производства готовых изделий (+16,5% или 29,7 тысячи рублей), ремонта и монтажа машин и оборудования (+11,6% или 35,8 тысячи рублей). Повышением достатка также могут похвастаться работники в области здравоохранения и социальных услуг (+11,8% или 38,5 тысячи рублей).

Существенное падение зарплат на себе ощутили сотрудники гостиниц и общепита (-4,4% или 18,8 тысячи рублей).