В Башкирии полицейские накрыли несколько подпольных игровых клубов

Фото: МВД по РБ

В Башкирии полицейские совместно со следователями вычислили и прикрыли деятельность трех подпольных игровых клубов в Октябрьском и Туймазах. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, незаконные игровые клубы работали с августа 2018 года в нежилых зданиях без окон, не прерываясь на карантин по коронавирусу. Всего стражи порядки изъяли более 50 игровых автоматов с нелегальным программным обеспечением, что является грубым нарушением авторских прав.

Также полицейские посетили более 50 адресов, по которым проживают организаторы игровых клубов и обслуживающий персонал. Всего преступная группа насчитывала 15 сообщников, а ее организатором – 36-летний житель Туймазов, ранее, кстати, уже судимый за грабеж и вымогательство. Он и организовал свой преступный бизнес под прикрытием обычных игровых клубов.

- Сейчас 32 и 37-летние жители Туймазов заключены под стражу. Еще троим участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - добавили в пресс-службе ведомства. – Расследование уголовного дела сопровождается сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.