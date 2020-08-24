Парламент Башкирии намерен усилить правовую защиту ребенка при разводе родителей

Парламент Башкирии внесет изменения в Семейный кодекс

В осеннюю сессию депутаты башкирского парламента намерены внести поправки в Семейный кодекс. Изменения предусматривают усиление правовой защиты ребенка, не имеющего подходящей жилплощади при разводе родителей.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, при расторжении брака бывает так, что несовершеннолетний остается с матерью «в условиях, мало подходящих для проживания». Отец при этом не желает нести дальнейшую ответственность за судьбу чада. Новый закон позволит взыскать со второго родителя средства на улучшение жилищных условий ребенка.

Сейчас практика взыскания средств с одного из родителей действует в случаях тяжелой болезни или увечья ребенка.