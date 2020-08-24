«Если родители не хотят, давить не надо»: глава Башкирии высказался о единой школьной форме

Единую форму будут внедрять в шести районах Башкирии Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 24 августа, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров высказался о единой школьной форме. После доклада министра образования Айбулата Хажина, который рассказал о проекте, он подчеркнул, что не нужно заставлять родителей в обязательном порядке покупать единую школьную форму. На сегодняшний день этот проект будет внедряться в шести районах республики.

- Я попрошу глав этих районов. Вы внимательно вникните. Для людей не большая проблема школьная форма, но чтобы не передавливали. Родители если не хотят, давить не надо, - заявил Хабиров.

Он отметил также, что вся форма, которую предлагают купить родителям, производится в Башкирии.

- Эта форма, она наша, наш пошив. Это не китайское шитье, которое очень часто не пропускает Роскачество и Роспотребнадзор, - подчеркнул глава Башкирии.