На ночной дороге в Башкирии неизвестный водитель сбил мужчину и сбежал

фото: ГИБДД РБ

На ночной дороге в Белорецком районе Башкирии неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел 23 августа на 326 километре трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Под колеса неустановленного автомобиля попал 46-летний местный житель. Он шел в сторону села Серменево по правой стороне обочины. мужчины была темная одежда без светоотражающих элементов.

«В результате наезда пешеход был госпитализирован. Водитель скрылся с места аварии. Начато расследование», – сообщили в Госавтоинспекции.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано пять аварий, в которых пострадали шесть человек.