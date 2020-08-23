В Уфе от рака умерла 34-летняя женщина

Известно, что у нее осталась 15-летняя дочь, которая не может поверить в случившееся.

Накануне в столице Башкирии простились с 34-летней Гульжан Д. (имя изменено – Ред.). Как стало известно «КП – Уфа», женщина страдала раком печени долгое время и умерла в больнице. Об ее кончине сообщили родственники в социальных сетях.

- Ты была светлым человеком, жаль жизнь отмерила тебе так мало. Мы будем скучать по тебе, - скорбят по уфимке родные и близкие.

Известно, что у нее осталась 15-летняя дочь, которая не может поверить в случившееся.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким женщины.