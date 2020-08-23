Сегодня и завтра в Уфе ограничат движение по Бельскому мосту

Строительство нового третьего моста, которое начали в июле 2019 года, продолжается, работы ведутся без опозданий.

Сегодня, 22 августа, в Уфе временно ограничат движение по Бельскому мосту. Старый мост будет закрыт с 15:00 до 16:30 – дорожники будут производить работы по монтажу консольных плит и работы по надвижке пролетного строения моста.

Также с 1:00 до 02:30 часов 23 августа будет ограничено движение автомобилей по двум полосам нового моста в сторону выезда из города.

В администрации города отметили, что строительство нового третьего моста, которое начали в июле 2019 года, продолжается, работы ведутся без опозданий.

В мэрии также извинились за предоставленные неудобства и рекомендовали автолюбителям соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения.