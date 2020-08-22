В Уфе на ежегодном августовском педсовете показали баннер с грамматической ошибкой

Фото: соцсети

Вчера, 21 августа, в Уфе проходило традиционное августовское педагогическое совещание. В этом году мероприятие проходило в онлайн-формате. На сцене Конгресс-холла «Торатау» сидели члены правительства и отвечали на вопросы, а основная масса учителей и преподавателей вузов и ссузов смотрели трансляцию в прямом эфире.

Внезапно на большом экране появился баннер с грамматической ошибкой – слово «колледжи» было написано через «Ы» - «колледжЫ».

Примечательно, что после форума фотографии с него у себя в социальных сетях публиковали высшие должностные лица башкирского правительства. Более того, на снимках отчетливо был виден именно тот самый слайд с ошибкой.