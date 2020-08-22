В Башкирии грибника насмерть придавило гнилым деревом в лесу

Фото: госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня утром, 22 августа, в службу спасения 112 позвонили встревоженные родственники 69-летнего жителя села Юлдашево Учалинского района Башкирии. Родные сообщили спасателям, что мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся.

На поиски грибника незамедлительно отправились сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС. Спасатели прочесали лес в окрестностях деревни и обнаружили страшную картину. Как оказалось, на грибника упало гнилое дерево. От удара он скончался на месте, передает пресс-служба ведомства.

Спасатели призывают жителей Башкирии внимательно отнестись к проблемным деревьям – они несут в себе опасность для жизни и здоровья людей.