Куштау дадут охранный статус: чем закончилась 10-минутная встреча Радия Хабирова и защитников шихана

Глава Башкирии Радий Хабиров

Сегодня, 21 августа, в Доме правительства Башкирии встретились глава республики Радий Хабиров и защитники шихана Куштау во главе с активистом Уралом Байбулатовым. Встреча продлилась чуть больше 10 минут. Этого времени хватило только на то, чтобы стороны обменялись мнениями. Рассказываем, как это было.

Заседание сразу же началось с конфликта. Байбулатов попросил Хабирова оставить место во главе стола и пересесть «напротив народа». Руководитель региона отказался, и активисты сами поднялись со стульев и встали у выхода напротив главы.

Радий Хабиров сходу выступил с заявлением. Он сказал, что дает защитникам шихана и представителям «Башкирской содовой компании», которая собиралась разработать гору, две недели на то, чтобы создать координационное совещание и выработать компромиссное решение по Куштау.

«Не найдете решения – 4 сентября я направляю документы – мы уже подготовили полный пакет, – на то, чтобы придать Куштау статус особо охраняемой территории. Эту историю с Куштау надо закрывать. В моем понимании разработка ее [горы] невозможна», – сказал Хабиров.

Защитники Куштау. У микрофона Урал Байбулатов

С ответным монологом выступил Урал Байбулатов. Он говорил на двух языках: на башкирском и русском. Активист огласил требования от имени защитников:

– «создать [на землях Куштау] особо охраняемую природную территорию с категорией «памятник природы регионального значения» и категорией «национальный парк» на территории всех шиханов»;

– «освободить защитников Куштау немедленно»;

– отозвать разрешительную документацию на добычу известняка из горы Куштау и на рубку леса шихана;

– «привлечь к ответственности участников нападения на защитников Куштау»;

– «отправить в отставку главу Ишимбайского района»;

– провести научно-практическую конференцию по проблеме Куштау.

После перечисленных требований Хабиров спросил, что активисты думают по поводу создания координационного совещания. Байбулатов дал понять, что оно ни к чему не приведет – «Куштау никак не может рассматриваться как источник сырья. У вас единственный выход – модернизация технологий». Глава Башкирии отметил, что ему «сложно представить, какие аргументы привел бы БСК, но мы договаривались, что координационное совещание должно быть». Он вновь подчеркнул, что 4 сентября – крайняя дата, и если консенсуса не будет, Куштау получит статус особо охраняемой территории.

На этом встреча закончилась. Байбулатов поблагодарил Хабирова за прием и вместе с активистами удалился из зала переговоров.