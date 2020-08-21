Власти Башкирии отказали в помиловании одному из убийц зампредседателя Совета министров Крыма

Мужчину удалось задержать только в 2009 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии комиссия по вопросам помилования отказалась выпускать из тюрьмы одного из убийц зампредседателя Совета министров Крыма Александра Сафонцева в 1998 году. Высокопоставленный чиновник погиб в результате взрыва заложенной в урну бомбы. Сейчас осужденный отбывает срок в республиканской колонии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«В момент совершения преступления осужденный находился на службе в органах госбезопасности Украины, – сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. – Ему была доверена борьба с коррупцией и организованной преступностью на территории Крыма. Однако он выбрал преступный путь. Суд установил его связь с лидером и членами бандитской группировки, совершившей убийство, и его непосредственное участие в преступлении».

После преступления осужденный долго скрывался от следствия и был объявлен международный розыск. В 2009 году его арестовала испанская полиция на Канарских островах. В 2014 году мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. С марта 2016 года он отбывает наказание в колонии на территории Башкирии.

Комиссия отклонила ходатайство о помиловании из-за «степени общественной опасности совершенного преступления».

К властям республики с просьбой о помиловании обратились еще двое осужденных:

– 43-летний мужчина, в пьяном состоянии забивший битой приятеля;

– 28-летний мошенник, который нашел в салоне такси чужую банковскую карту и расплатился ею в магазинах на 44 тысячи рублей. Ранее он привлекался за побои разбой, грабеж и махинации с документами.

В обоих прошениях так же было отказано.