В Башкирии трижды лишенного водительских прав автохама отправили в колонию

На ужесточении наказания настоял прокурор

30-летнего жителя башкирского города Нефтекамска, ранее трижды лишенного водительских прав, отправили в колонию за очередной случай пьяной езды. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Зарипов в феврале текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заехал на автомобиле Хонда Цивик на территорию центрального рынка, и в присутствии большого количества людей демонстративно пил алкоголь из бутылки, грубо разговаривал, кричал, нарушая общественный порядок. В пьяном состоянии он продолжил ездить по городу и был задержан сотрудниками полиции», – передали в прокуратуре.

Изначально, еще в мае 2020 года, городской суд наказал автохама на 1 год и 4 месяца условного срока. Прокурора такой вердикт не устроил: он посчитал приговор необоснованным, поскольку мужчина ранее три раза привлекался за аналогичные преступления. Коллегия верховного суда согласилась с доводами обвинителя и ужесточила наказание. Нарушителя отправили в колонию-поселение на 1 год и 7 месяцев.