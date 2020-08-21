«Дети скучают, спрашивают»: в Башкирии продолжаются поиски молодой матери двоих детей

Родные ждали ее возвращения три дня, а затем обратились к волонтерам и в полицию

Вот уже 10 дней 36-летняя Елена Зайцева из Стерлитамака не выходит на связь со своими родными. Как ранее писала «КП – Уфа», женщина вышла от подруги 11 августа ночью, но домой так и не пришла. Родные ждали ее возвращения три дня, а затем обратились к волонтерам и в полицию. Добровольцы ищут Елену всю неделю, но нет ни одной зацепки.

- Никто не видел, не звонил. Сама тоже не пришла. Дети скучают, спрашивают, - сказала Дарья сестра «потеряшки».

Дома Елену ждут двое детей 7 и 14 лет. Старший накануне отмечал день рождения и очень был подавлен из-за отсутствия мамы дома в такой день. Несовершеннолетние находятся с бабушкой и дедушкой.

Приметы Елены: рост – 158 см, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза.

Была одета в темно-сиреневую куртку, полосатую футболку, светло-синие джинсы и черную обувь.

Всех, кто обладает хоть какой-либо информацией об Елене Зайцевой, просят позвонить по одному из номеров: 89871060601 («Отклик») или 02 (полиция).