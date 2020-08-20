«Весь город в пробках»: в Уфе эвакуируют торговые центры

Фото: архив "КП"

Сегодня вечером, 20 августа, в Уфе прошла эвакуация сразу в нескольких крупных торгово-развлекательных комплексах и магазинах. Очевидцы в социальных сетях сообщают об полной эвакуации посетителей и персонала из ТЦ «Мега» и строительного гипермаркета «Леруа Мерлен», ТРК «Иремель» и Галереи «Арт», Гостиного двора, ТЦ «Меркурий», ТРК «Простор», ТСК «Сипайловский» и «Звездный», ТРЦ «Ультра». Что именно произошло – доподлинно неизвестно, очевидно, по городу вновь начались массовые рассылки о минировании зданий. В МВД по Башкирии оперативного комментария пока получить не удалось.

Очевидцы в соцсетях жалуются, что из-за массовых эвакуаций город встал в огромных пробках.

- Кому не жилось спокойно? Все планы срываете! Простояла в пробке, доехала до «Леруа», и вот тебе! – жалуется уфимка Элина Г.

- в «Ультре» тоже стоят скорые и пожарные машины, никого не пускают. Все перекрыто, - уточняет Алена В.

Как только «Комсомолка» получит комментарий от правоохранительных органов о происходящем, мы обязательно сразу его опубликуем.