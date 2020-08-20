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В Башкирии построят новый детский реабилитационный центр

На месте будущей здравницы чиновники уже заложили памятную капсулу
Яна БазекинаЯнаБазекина
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На месте будущего центра Андрей Назаров лично заложил памятную капсулу

На месте будущего центра Андрей Назаров лично заложил памятную капсулу

В Сибае совсем скоро появится новый детский центр реабилитации и оздоровительный лагерь «Шифа», который сможет принимать на лечение и реабилитацию детей не только из Сибая, но и со всей Башкирии. Сегодня, 20 августа, в Сибае с рабочим визитом побывал первый первый вице-премьер республики Андрей Назаров, который заложил памятную капсулу на месте, где начнется строительство.

Планируется, что реабилитационный центр расположится на берегу реки Туяляс, в 4 километрах от Сибая. Работать он будет круглый год, а в самой здравнице будут созданы самые комфортные и современные условия для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, которых только в Сибае и близлежащих районах около 2300, а с инвалидностью – более 700. Сейчас местный реабилитационный центр находится в здании детского сада. Как только строительство будет закончено, детский сад вернут обратно городу для его прямого назначения.