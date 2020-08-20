В Башкирии внутри трансформаторной подстанции обнаружен труп неизвестного мужчины с ожогами

На кистях рук у погибшего были ожоги, а на бедре - открытая рана

Внутри одной из трансформаторных подстанций башкирского города Октябрьского был обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Страшную находку горожане сделали ранним утром 19 августа. На место были вызваны сотрудники полиции и следственного комитета. Они заметили на кистях рук погибшего ожоги, а на бедре – открытую рану. Установить личность мужчины на месте не удалось, при нем не было никаких документов. Известно, что на вид ему около 55-60 лет.