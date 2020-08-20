«Как танки продвигались к нам»: в Сибае на Дне города устроили давку

Местные жители отмечают, что им стыдно за такое поведение земляков - на вечере пьяных женщин было намного больше, чем мужчин.

Вчера, 19 августа, в Сибае прошел большой праздник – День города. Администрация пригласила на выступление популярных артистов – певицу Славу и Радика Юльякшина. Закончился вечер ярким салютом. Однако были ситуации, которые омрачили досуг жителей Зауралья. Когда начала выступать Слава, горожане устроили настоящую давку, прорываясь к звезде поближе.

- Чтобы поближе посмотреть концерт, мы около семи вечера уже заняли места, естественно, в первых ряда. Рядом стоял дедушка, он тоже терпеливо стоял и ждал. Когда начала петь Слава, позади нас началось движение, это одна особа с подругой в наглую, как танки, продвигались к нам, в итоге оскорбляя всех, одна из них накинулась на мужчину, толкала женщин, и стала орать на дедушку, спиртное в ней играло, - рассказала местная жительница.

Известно, что вечер закончился задержанием – стражи порядка, увидев поведение подруг, вывели их из толпы.

Местные жители отмечают, что им стыдно за такое поведение земляков - на вечере пьяных женщин было намного больше, чем мужчин.