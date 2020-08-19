В Уфе строитель на глазах у очевидцев сорвался с девятого этажа

Мужчина скончался до приезда медиков

В уфимском микрорайоне Инорс на территории строящегося многоквартирного дома произошел несчастный случай. С девятого этажа сорвался рабочий. Все случилось днем 15 августа на глазах у очевидцев. После падения с огромной высота мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался до приезда медиков.

На место происшествия выезжали полицейские и сотрудники следственного комитета. Они изъяли страховочный обвес и водительское удостоверение рабочего.

Известно, что погибшему 41 год. Он был бетонщиком и приехал работать в башкирскую столицу из города Мелеуза.