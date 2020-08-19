На Башкирию надвигаются заморозки – предупреждение МЧС

Скоро в Башкирии будет очень холодно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС опубликовало предупреждение о надвигающихся на Башкирию заморозках. Температура воздуха существенно снизится уже завтра, 20 августа.

«В отдельных районах ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, в юго-восточных районах в воздухе и на поверхности почвы слабые заморозки 0,-2 [градуса]», – передали в ведомстве.

Тем временем в Башгидромете сообщают, что 20 августа также ожидаются кратковременные дожди, днем локально град. В среднем температура воздуха ночью составит +3,+8°, днем +12,+17°.