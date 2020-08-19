Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Башкирию надвигаются заморозки – предупреждение МЧС

Температура воздуха может снизиться до 0, -2 градусов
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
КомментироватьОставить комментарий
Скоро в Башкирии будет очень холодно

Скоро в Башкирии будет очень холодно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС опубликовало предупреждение о надвигающихся на Башкирию заморозках. Температура воздуха существенно снизится уже завтра, 20 августа.

«В отдельных районах ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, в юго-восточных районах в воздухе и на поверхности почвы слабые заморозки 0,-2 [градуса]», – передали в ведомстве.

Тем временем в Башгидромете сообщают, что 20 августа также ожидаются кратковременные дожди, днем локально град. В среднем температура воздуха ночью составит +3,+8°, днем +12,+17°.

ЧП