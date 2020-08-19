В Башкирии 33-летний мужчина сексуально надругался над женщиной под угрозой ножа

Сотрудники угрозыска оперативно разыскали подозреваемого. Его доставили в следственный комитет

В башкирском городе Октябрьском 33-летний мужчина напал на пенсионерку, надругался над ней и обокрал. Инцидент произошел вечером 18 августа, сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

63-летняя женщина обратилась в полицию через полчаса после случившегося. Она рассказала, что ее знакомый проник в ее дом через окно и под угрозой ножа «совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера». Затем мужчина похитил у пенсионерки шесть тысяч рублей и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали подозреваемого. Они доставили его в местный следственный комитет. На допросе мужчина дал признательные показания. Правоохранители возбудили против него уголовное дело по двум статьям – за насильственные действия сексуального характера и разбой. Известно, что ранее задержанный был неоднократно судим: за тот же разбой, а также за кражу.